De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in het kort geding over de opvang van asielzoekers. VluchtelingenWerk stapte in de zomer naar de rechter omdat het de noodopvang ondermaats vindt.

De hulporganisatie wil dat het Rijk per direct stopt met het plaatsen van kwetsbare asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Ze noemt de situatie op de tijdelijke woonlocaties "onhoudbaar".

"Die situatie begon in september vorig jaar en duurt dus inmiddels een jaar. In dit jaar zijn we van 0 naar 72 noodopvanglocaties en een onbekend aantal crisisnoodopvanglocaties gegaan", zei de advocaat van VluchtelingenWerk medio september tijdens de zitting.

Volgens het COA zitten 12.400 vluchtelingen in de noodopvang en 5.750 vluchtelingen in de crisisopvang. Ook mensen die al te horen hebben gekregen dat ze mogen blijven, zogenoemde statushouders, zitten soms op deze tijdelijke plekken. Dat komt door een tekort aan beschikbare woningen.

Op de (crisis)noodopvanglocaties is de situatie vaak slechter dan op de normale opvangplekken. Zo concludeerde de inspectie in de zomer dat vluchtelingen op sommige locaties al maandenlang in grote groepen bij elkaar leven. Zij hebben weinig privacy en ervaren volgens de inspectie voortdurend geluidsoverlast.

Landsadvocaat erkent dat opvang ondermaats is

VluchtelingenWerk wil dat de rechter ingrijpt en eist dat de opvang op korte termijn aan de minimale eisen voldoet. Dat kan volgens de organisatie bijvoorbeeld door een spoedwet in te zetten, waardoor gemeenten verplicht worden meer opvangplekken te regelen.

Ook eist de organisatie dat het verblijf van minderjarige kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verbetert. UNICEF maakte recent bekend dat het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen daar inmiddels is toegenomen tot 250, terwijl de locatie geschikt is voor maximaal 55 alleenstaande kinderen.

De advocaat van het Rijk en het COA erkent dat het niveau van de opvang momenteel ondermaats is, "soms veel lager dan we gewend waren en de Staat en het COA wensen". Volgens haar is er op de korte termijn geen oplossing mogelijk, maar kan de opvangcrisis "slechts stap voor stap" worden opgelost.