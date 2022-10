Kerken en andere maatschappelijke organisaties verwachten de komende maanden duizenden statushouders te kunnen opvangen. Een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen moet ervoor zorgen dat op termijn 8.500 tot 10.000 statushouders tijdelijk kunnen worden opgevangen in leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes.

De statushouders moeten worden opgevangen in locaties door heel Nederland. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze worden opgevangen via het project 'De Thuisgevers', een initiatief van de PKN en Kampen.

"Voordat we goed en wel van start zijn gegaan, hebben we als 'Thuisgevers' op dit moment al honderd bedden in meer dan tien verschillende gemeenten aangeboden gekregen", zegt projectmanager Laura Prat. De initiatiefnemers verwachten op termijn tijdelijk 8.500 tot 10.000 statushouders te kunnen opvangen. "Die kunnen op deze manier versneld aan hun leven in Nederland beginnen", zegt Prat.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft financiële steun voor het project toegezegd. Over de hoogte van het bedrag dat Van der Burg beschikbaar stelt, konden de initiatiefnemers niets zeggen. De staatssecretaris laat zelf weten dat het sneller huisvesten van statushouders bijdraagt aan het oplossen van de opvangcrisis. "Er wachten immers zo'n zeventienduizend statushouders op een plek om te wonen ergens in een gemeente in Nederland."

Doorstroom komt zo op gang

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van alle gemeenten, steunt het initiatief. Op deze manier wordt de druk op asielzoekerscentra ontlast en komt de doorstroom van vluchtelingen op gang.

"Gemeenten staan voor de enorme opgave om twintigduizend statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna ligt er nog een behoorlijke taakstelling te wachten. Het is een enorme klus voor gemeenten om voor deze en ook andere urgent woningzoekenden een huis te vinden", zegt Theo Weterings, woordvoerder asiel van de VNG. "En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een significant aantal plekken. Dat zal daadwerkelijk impact gaan hebben op de doorstroming in de asielzoekerscentra."