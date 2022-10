Asielzoekers die al weken in crisisnoodopvangcentra zitten, moeten soms langer wachten op een registratie dan asielzoekers die net aankomen in Ter Apel. Het nieuwe inschrijfsysteem is de boosdoener.

Dat bevestigen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag na berichtgeving van RTV Noord.

Asielzoekers moeten zich in Ter Apel melden en doorlopen dan een aanmeldproces. Maar het was maandenlang zó druk in Ter Apel, dat ze soms alleen een voorregistratie kregen en naar de (crisis)noodopvang werden gebracht. De asielzoekers werden dan later naar een aanmeldcentrum gebracht voor het officiële identificatie- en registratieproces.

Het aanmeldproces in Ter Apel is op 10 september aangepast met de opening van de 'wachtkamer' in Zoutkamp. Asielzoekers die zich in Ter Apel melden maar daar niet direct terechtkunnen, worden nu naar Zoutkamp gebracht. Daar blijven ze volgens RTV Noord gemiddeld vijf dagen voordat ze zich kunnen registeren.

Maar de mensen die vóór 10 september naar een (crisis)noodopvangplek zijn gebracht, vallen niet binnen het nieuwe systeem. Zij wachten soms weken op hun registratie.

Op 16 augustus kondigden het COA, de politie en de IND aan een "inhaalslag" te starten, om deze groep alsnog zo snel mogelijk te registreren. Het ging destijds om een groep van tweeduizend mensen. Vanwege de drukte in Ter Apel is afgesproken dat zij voor hun registratie naar het Noord-Brabantse Budel worden gebracht.

Aanpassing: in een eerdere versie van dit artikel schreven we dat er een groep van twintigduizend mensen wacht op registratie. Dat klopt niet: het gaat om een groep van tweeduizend mensen.