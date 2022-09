De rechter beslist maandagmiddag of maximaal twaalfhonderd asielzoekers tijdelijk op een groot schip in de haven van Velsen-Noord mogen wonen. Een groep ondernemers uit de buurt spande een kort geding aan uit angst voor ongelukken als asielzoekers het fabrieksterrein betreden. Daarnaast vinden ze dat de opvanglocatie onveilig is.

Als de rechter de ondernemers ongelijk geeft, zullen maandagavond al de eerste asielzoekers op het schip slapen. Een half jaar later moet het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) het schip weer inleveren bij de eigenaar.

Wegens de asielcrisis in ons land is het COA op zoek naar (nood)opvanglocaties. Een groot schip is een van de oplossingen.

Het COA vond een opvangschip, maar in Velsen-Noord zaten veel mensen niet te wachten op een boot met asielzoekers. Dat werd wel duidelijk toen de gemeente Velsen in juni toestemming gaf om het schip te laten afmeren.

Ondernemers in Velsen-Noord hebben dus bezwaren over de locatie en de veiligheid van het opvangschip. Zij hebben zich uitgesproken tegen de komst van de boot. De locatie van het schip is heel dicht bij hun fabrieksterreinen. De ondernemers zijn bang dat asielzoekers hun terrein op komen, met ongelukken als gevolg.

Verder stellen de ondernemers dat de opvanglocatie niet veilig is. De gemeente en het COA zijn het daar niet mee eens. Alles zou zorgvuldig georganiseerd zijn.

De bewoners van Velsen-Noord zijn ook tegen de komst van de asielopvang. Zij hielden een protestmars. Ook werden speciale verkeersborden met graffiti beklad. Die borden zijn bedoeld om asielzoekers naar het asielschip te wijzen.

Inwoners zijn bang dat asielzoekers toegang tot zorg en onderwijs in het dorp krijgen en dat zij die dan zelf mislopen. Die vrees heeft de gemeente Velsen proberen weg te nemen. Asielzoekers krijgen zorg en les op het schip zelf.

Oudere kinderen gaan naar een internationale school in Heemskerk of Beverwijk. Ook komt er een pendelbus tussen Velsen-Noord en Beverwijk en IJmuiden. Niet alleen asielzoekers, maar ook Velsenaren kunnen daar gratis mee reizen.

Is de nieuwe tijdelijke asielopvang nou een cruiseschip of een uit de kluiten gewassen ferryboot? Op het oog ziet de Silja Europa, zoals het vaartuig heet, eruit als een cruiseschip. Maar het COA wil toch graag duidelijk maken dat het gaat om een veerboot. Het schip pendelt normaal gesproken tussen Helsinki en Tallinn.

De Silja Europa heeft wel veel luxe voor een veerboot, maar die luxe kan tijdelijk doorgestreept worden. De boot is voor de asielopvang erg sober ingericht en het entertainmentgedeelte is gesloten. "Het is absoluut geen luxe cruise die naar de Caraïben gaat met alles erop en eraan", verduidelijkt een woordvoerder van het COA tegen NU.nl.

Het schip is 202 meter lang, 55 meter hoog en heeft veertien dekken en twaalf verdiepingen. Er kunnen straks duizend asielzoekers slapen. Gedurende dertig dagen zal het schip zelfs twaalfhonderd asielzoekers herbergen.

De slaapkamers zijn heel sober ingericht. Er is wifi aan boord, maar niet in de kamers. Wel is er een speelgelegenheid voor de kinderen. "Het ziet er allemaal goed uit, maar overdadig luxueus is het niet." Daarnaast krijgen asielzoekers drie keer per dag een maaltijd in het grote restaurant. In de slaapvertrekken is namelijk geen ruimte om te koken. "Het is prima wonen, met een buffetrestaurant", aldus de woordvoerder.

Het COA doet er alles aan om het beeld van een luxe cruise af te zwakken. Er moet draagvlak komen. Daarom kiest het COA er ook bewust voor om niet de volledige capaciteit (ruim vierduizend bedden) te gebruiken. Het schip is wel veel duurder dan een normale opvanglocatie, maar de nood is erg hoog in Nederland.

Maandagmiddag hoort het COA van de rechter of de opvang op de ferry in Velsen-Noord door mag gaan. En de komende tijd zal blijken of er draagvlak is voor een luxe asielboot zonder luxe, maar met kookpersoneel.

