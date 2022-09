Het aantal asielzoekers dat wacht op een beoordeling ligt bijna op recordhoogte, meldt NOS. Er zijn nu 29.460 wachtenden en dat zijn er slechts 180 minder dan na de asielcrisis van 2015. NOS baseert zich op cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

En dat terwijl het aantal asielaanvragen nu vele malen lager ligt dan in 2015. In de eerste helft van dit jaar zijn ongeveer 20.000 asielaanvragen gedaan. In 2015 waren het er bijvoorbeeld bijna 60.000.

Naar verwachting loopt het aantal wachtende asielzoekers verder op tot 35.000. Zij houden plekken bezet in de toch al overvolle azc's.

In juni bleek dat zo'n zesduizend asielzoekers langer dan een half jaar wachten op een beslissing over hun verblijf. Dat zijn er zes keer zoveel als in januari. Het kabinet gaat de beslistermijn verlengen van een half jaar naar vijftien maanden.

Van de bijna 30.000 wachtenden komt een derde uit Syrië. IND-directeur Christine Nijkamp pleitte er eerder deze maand voor om mensen sneller het voordeel van de twijfel te geven. "Mensen uit Syrië geef je toegang, tenzij er andere factoren zijn waardoor ze dat niet zouden krijgen", zei Nijkamp tegen EenVandaag.

Syrische vluchtelingen mogen hier in bijna alle gevallen blijven omdat het in hun thuisland gevaarlijk is. Toch moeten ook zij een grondige procedure doorlopen.

Wat doet de IND?

De IND is de instantie die asielaanvragen beoordeelt. Ook helpt de dienst mensen die een Nederlandse nationaliteit willen aannemen (naturalisatie).

Asielzoekers zitten in afwachting van hun aanvraag in asielzoekerscentra (azc).

Besluit de IND dat iemand mag blijven, dan is deze persoon een statushouder. Hij of zij krijgt dan door gemeenten een huis toegewezen. Omdat dat door de vastgelopen huizenmarkt niet lukt, zitten veel statushouders nog in azc's.

IND heeft stabiel inkomen nodig

Volgens de de Inspectie Justitie en Veiligheid moet de IND voldoende geld, mensen en tijd krijgen om het werk goed te kunnen doen. Maar die boodschap is zeker niet nieuw: de IND heeft al jaren te maken met achterstanden en drukte.

Zo lag er in 2020 al eens een flinke stapel asielaanvragen. Dat jaar deed de IND een poging om al die asielaanvragen in één keer weg te werken. Een speciaal team moest al deze 15.350 zaken in een jaar tijd wegwerken. Dat lukte, ondanks snel en hard werken, niet helemaal.

Wat de organisatie vooral nodig lijkt te hebben, is een stabiele financiering. Want alleen dan kan de IND op tijd mensen aannemen en opleiden. Dat voorkomt achterstanden, zei toenmalig directeur Annelore Roelofs vorig jaar.

De IND krijgt nu geld op basis van het verwachte aantal asielaanvragen. Soms komen er ineens wel meer asielaanvragen, bijvoorbeeld toen de Taliban de macht grepen in Afghanistan. De IND heeft dan niet genoeg mensen om deze snel te behandelen, waardoor de wachttijden oplopen.