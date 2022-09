Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel blijven nieuwe asielzoekers binnenkomen. Daarom worden nog altijd nieuwe noodlocaties geopend om de asielzoekers tijdelijk onder te brengen. Meerdere kleinere gemeenten vangen de komende tijd de nodige mensen op.

Meerdere gemeenten hebben tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers in orde gemaakt, zodat er in elk geval plekken vrijkomen in asielzoekerscentra. Zo heeft Bergen op Zoom woensdag besloten om vanaf november ongeveer tachtig statushouders op te vangen in een voormalig vakantieverblijf. De noodopvang in het Zeeuwse Zierikzee blijft langer open. Daar zitten 34 mensen in een voormalige school. Ze zouden er tot 1 oktober kunnen blijven, maar dit wordt verlengd naar 1 januari.

Emmen gaat maximaal vijftig asielzoekers opvangen in een sporthal in de wijk Bargeres. Die is van 1 oktober tot en met 31 december beschikbaar. De sporthal was al eerder een noodopvang, en dat is volgens de gemeente goed verlopen.

In Assen kunnen vanaf begin oktober ongeveer vijftig asielzoekers terecht in een woonboerderij, die al eigendom van de gemeente is. De vluchtelingen kunnen er drie maanden blijven. Nog eens vijftig asielzoekers worden vanaf oktober opgevangen op het terrein van een zorginstelling bij het Drentse Gieten (gemeente Aa en Hunze).

De Gelderse gemeente Overbetuwe wil 120 asielzoekers tijdelijk opvangen op een bedrijventerrein in Elst, tussen Arnhem en Nijmegen. De gemeente heeft daar een stuk grond dat nog niet wordt gebruikt. Het is de bedoeling dat de eerste mensen er op 1 november naartoe worden gebracht. De locatie zou dan drie maanden open moeten blijven. De gemeenteraad hakt volgende week de knoop door.

Asielzoekers ook opgevangen in gemeentehuizen

De Overijsselse gemeente Dalfsen vangt vanaf begin oktober maximaal vijftig asielzoekers zes maanden lang op in hotel Hof van Dalfsen. Buurgemeente Ommen gaat ongeveer veertig asielzoekers opvangen in haar gemeentehuis.

Eerder stelden Sliedrecht (Zuid-Holland) en Buren (Gelderland) hun gemeentehuizen daarvoor beschikbaar. De gemeente Bergen in Limburg kijkt of het mogelijk is om maximaal negentig asielzoekers drie maanden lang op te vangen op het terrein van een voormalig zwembad in het dorp Nieuw Bergen.

Niet alleen het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol, maar ook de asielzoekerscentra waar ze na aanmelding naartoe zouden moeten. Dat komt onder meer doordat er duizenden statushouders zitten. Deze mensen zijn erkend als vluchteling en mogen dus in Nederland blijven, maar door de woningnood is er geen woning voor ze beschikbaar.