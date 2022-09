Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Ter Apel neemt na een korte periode van afname opnieuw toe. Daarnaast zijn er nog altijd te weinig opvangplekken waar amv's vervolgens naartoe kunnen.

Waar een grote groep eerder nog elders kon worden geplaatst, laat Stichting Nidos nu aan NU.nl weten dat dit niet nog een keer lukt.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn asielzoekers van jonger dan achttien jaar, die bij aankomst in Nederland niet worden vergezeld door een volwassen familielid (zoals hun ouders) of een legale voogd. In Nederland wordt deze groep begeleid door Stichting Nidos, de jeugdbescherming voor vluchtelingen.

Begin september regelde Nidos zelf opvangplekken voor 150 jongeren die in Ter Apel verbleven, wat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) enige lucht verschafte. De stichting kan dat op dit moment niet nog een keer doen.

"Het is niet vanzelfsprekend dat de kinderen elders kunnen worden geplaatst. Wij zijn afhankelijk van het aantal locaties. Op dit moment zijn dat er niet genoeg om weer een grote groep uit Ter Apel weg te halen."

'Er moet echt een structurele oplossing komen'

Nidos maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van de groeiende groep alleenstaande minderjarigen in Ter Apel. De stichting benadrukt dat er "echt een structurele oplossing" moet komen. "Met 350 woningen zijn we er, maar die moeten er dan wel zijn. Tot die tijd gaat het maar om tijdelijke oplossingen."

Op dit moment zitten er 248 amv's in Ter Apel, bevestigt het COA aan NU.nl. Het gaat om kinderen die wel zijn aangemeld, maar nog niet zijn geregistreerd. Op het hoogtepunt zaten er 350 alleenstaande minderjarigen. Het aanmeldcentrum heeft eigenlijk maar plek voor 55 van hen. VluchtelingenWerk eist via de rechter dat het COA de gestelde normen van de inspecties hanteert.

Het COA zegt dat een amv op dit moment "een week of korter" in Ter Apel verblijft voordat die doorstroomt naar een opvanglocatie. Gemiddeld melden zich ongeveer twintig nieuwe alleenstaande jongeren per dag op het aanmeldcentrum.