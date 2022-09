De nieuwe directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Christine Nijkamp heeft geen goed woord over voor het asielsysteem in Nederland. Ze noemt het systeem "failliet" en stelt dat de huidige procedures te veel tijd kosten.

Om de situatie weer werkbaar te maken zouden bepaalde groepen asielzoekers volgens Nijkamp het voordeel van de twijfel moeten krijgen. Dat zegt ze vrijdag tegen EenVandaag.

In totaal wachten zo'n 26.000 asielaanvragen op een beoordeling van de IND. Naar verwachting loopt dit aantal op tot 35.000. Die asielzoekers houden plekken bezet in de toch al overvolle azc's.

Volgens Nijkamp, die in juli begon bij de IND als directeur Asiel en Bescherming, leidt het huidige asielsysteem tot een onuitvoerbare situatie voor medewerkers van de dienst. Elke asielzoeker moet een grondige procedure doorlopen en dat kost te veel tijd en menskracht.

Ze pleit er daarom voor mensen sneller het voordeel van de twijfel te geven. "Mensen uit Syrië geef je toegang, tenzij er andere factoren zijn waardoor ze dat niet zouden krijgen", zegt Nijkamp. Syrische vluchtelingen mogen hier in bijna alle gevallen blijven omdat het in hun thuisland gevaarlijk is.

De directeur heeft hiervoor gewerkt bij de Belastingdienst, waar ze zag hoeveel sneller mensen gecontroleerd kunnen worden door een overheidsorgaan. "Slechts een klein deel van de belastingplichtigen wordt gecontroleerd, omdat we het automatiseren. Je kan daar nooit 100 procent van de aangiftes beoordelen." En dat ziet Nijkamp ook voor zich in de asielketen.

De IND moet elke vluchteling apart spreken, terwijl daar niet de capaciteit voor is. "En we hebben onvoldoende mogelijkheden om dat geautomatiseerd af te wikkelen. Dat kan niet", besluit Nijkamp. En zo leidt het huidige asielsysteem volgens haar tot een onuitvoerbare situatie voor medewerkers van de IND.

Staatssecretaris werkt aan nieuwe plannen

Nijkamp ziet ook dat de inrichting van het asielproces uiteindelijk een politieke keuze is. Staatssecretaris Asiel Eric van der Burg geeft als reactie op Nijkamps uitspraken aan dat er eerst debat moet worden gevoerd voordat asielprocedures op de schop kunnen. Volgens hem gaat het kabinet kijken hoe een "robuust systeem, ook voor de toekomst" opgezet kan worden.

"Dat betekent ook iets voor de wet- en regelgeving, aldus Van der Burg. "Daar loop ik niet op vooruit. En het is aan de politiek om besluiten te nemen."

Hij moet nog deze maand met een nieuw voorstel komen voor de manier waarop de procedures voor asielzoekers zijn ingericht in Nederland. De staatssecretaris heeft daar donderdagavond nog over overlegd, maar het plan is nog niet klaar. Het wordt deze week dan ook nog niet besproken in de ministerraad.