De asielopvang in Nederland voldoet niet aan de Europese normen en de overheid moet de komende tijd maatregelen nemen. Dat oordeelde de bestuursrechter in Den Haag donderdag tijdens een door VluchtelingenWerk aangespannen kort geding.

VluchtelingenWerk stapte in de zomer naar de rechter vanwege de ondermaatse asielopvang in het land. Daarmee hoopte de organisatie een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen.

De asielzoekerscentra in Nederland zitten namelijk al langere tijd overvol en de omstandigheden in de tijdelijke noodopvang zijn ondermaats. "Op de Staat en het COA rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen", zegt de rechter. De huidige noodopvang voldoet daar volgens de rechter niet aan.

De rechter stelt VluchtelingenWerk nu deels in het gelijk. De organisatie wilde onder meer dat de noodopvang weer aan de minimale eisen voldoet. Dat moet nu binnen negen maanden het geval zijn. Zo moet er minimaal 4 vierkante meter slaapruimte per persoon zijn en mogen maximaal één gezin of zes personen van hetzelfde geslacht in een slaapkamer verblijven.

Kwetsbare groepen niet zomaar meer in noodopvang

De overheid moet er nu ook weer op letten dat bepaalde mensen niet langer zomaar in de (crisis)noodopvang terechtkomen. Een deel van de groep mag van de rechter per direct niet meer op deze plekken worden opgevangen.

Daaronder vallen bijvoorbeeld gezinnen met kinderen jonger dan een jaar, hoogzwangere vrouwen en asielzoekers die veel zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen - de zogenoemde amv's.

Zij mogen ook niet langer dan vijf dagen in Ter Apel blijven, iets wat wel vaak gebeurd is. Voor andere kwetsbare groepen geldt dat dit alleen mag als ze op die locatie wel de juiste zorg kunnen krijgen.

Onderscheid Oekraïense vluchtelingen 'politieke keuze'

VluchtelingenWerk wilde ook dat de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen gelijkgetrokken werd. Oekraïense vluchtelingen hebben namelijk een speciale status gekregen. Daardoor was er sprake van ongelijke behandeling, vond VluchtelingenWerk. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder ook al dat er sprake was van een ongelijke behandeling op basis van afkomst.

De rechtbank wijst dit af omdat dit "een politieke afweging" van de Staat is. Volgens de bestuursrechter heeft de overheid duidelijk gemaakt waarom dit onderscheid wordt gemaakt. Daarnaast is de Staat van plan de lege plekken voor Oekraïners flexibel in te zetten voor andere opvang.

Het is niet duidelijk wat er gebeurt als de Staat zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt. VluchtelingenWerk wilde dat er dwangsommen zouden worden opgelegd, maar dat hoeft niet van de rechter. "Er is onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de Staat en het COA, in weerwil van hun toezegging, niet vrijwillig aan het vonnis zullen voldoen."