Artsen zonder Grenzen (AzG) is zondagmiddag kort na het middaguur vertrokken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het veld bij het centrum waar de afgelopen weken geregeld honderden asielzoekers buiten sliepen en overdag moesten wachten, was zondag voor het eerst leeg, zegt noodhulpcoördinator Monique Nagelkerke tegen NU.nl. Toch sluit ze een terugkeer niet uit.

Op 24 augustus kwam Artsen zonder Grenzen voor de allereerste keer in actie in Nederland. De organisatie noemde de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel toen "mensonwaardig". Niet alleen omdat er soms honderden mensen buiten sliepen, maar ook omdat ze er in eerste instantie niet warm konden douchen en er veel te weinig wc's waren.

Hierdoor was de hygiëne voor wachtende mensen niet op orde. Dat leidde tot gezondheidsproblemen. Mensen hadden bijvoorbeeld zweertjes op het lichaam die sterk aan schurft deden denken.

In de tijd dat Artsen zonder Grenzen aanwezig was in Ter Apel, heeft de organisatie 449 medische en 203 psychologische consulten gegeven. De organisatie ziet nu dat het aantal patiënten afneemt. Ook de ernst van aandoeningen is verminderd.

Eerst extra nachtopvang, nu ook overdag

De afgelopen weken zijn eerst veel nieuwe nachtopvanglocaties geopend, waardoor al steeds minder asielzoekers buiten hoefden te slapen in Ter Apel. Wel werden ze 's ochtends weer naar de Groningse plaats gebracht, om daar bij de ingang de hele dag te moeten wachten tot ze zich konden aanmelden. Artsen zonder Grenzen bleef er daarom nog om medische en psychologische hulp te bieden.

Sinds zaterdag is er een tijdelijk azc in Zoutkamp geopend als 'wachtkamer' voor Ter Apel. Daar kunnen asielzoekers ook overdag wachten als ze zich hebben aangemeld in Ter Apel, maar nog niet aan de beurt zijn voor hun daadwerkelijke registratieafspraak.

Het was heel bijzonder om voor het eerst een leeg veld te zien, zegt Nagelkerke. Toch kijkt de organisatie nog met spanning naar de situatie. Ze sluit niet uit terug te moeten komen als de nieuwe opvangplekken weer vol zijn. "De boel gaat stagneren als de plekken die de afgelopen tijd gerealiseerd zijn, weer vol zijn", voorspelt Nagelkerke.

Rode Kruis blijft nog wel

In overleg met het Rode Kruis is zondag besloten te vertrekken, zegt ze. Het Rode Kruis blijft wel in Ter Apel aanwezig om hulp te verlenen aan asielzoekers.

Artsen zonder Grenzen houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar hoopt niet meer terug te hoeven komen bij het aanmeldcentrum. "Laten we hopen dat ontwikkelingen van de afgelopen tijd blijven doorzetten."