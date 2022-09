Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft sinds juni meerdere keren hulp afgeslagen van een stichting die aanbood kinderen en kwetsbare asielzoekers op te vangen in kerken rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Doordat het ministerie die hulp afsloeg, moesten deze mensen buiten slapen bij het aanmeldcentrum, meldt onderzoeksplatform Pointer zondag.

"We hebben bij herhaling aangeboden om kwetsbare asielzoekers op te vangen", zegt directeur John van Tilborg van INLIA tegen Pointer. INLIA is een stichting die vluchtelingen in nood helpt. "We hadden bedden gereserveerd in kerken rond Ter Apel, maar daar is geen gebruik van gemaakt."

Het ministerie erkent tegenover Pointer de hulp te hebben afgeslagen, maar laat niet weten waarom dit gebeurde. Een woordvoerder zegt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) intussen goed samenwerkt met de organisatie en dat "het aanbod van INLIA van grote waarde is".

In de nacht van zaterdag 13 augustus op zondag 14 augustus sliepen meerdere oudere, vrouwelijke en minderjarige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het COA geeft deze groepen asielzoekers voorrang bij het aanmelden. Maar dat bleek in die nacht onvoldoende, liet het COA weten aan NU.nl.

"Er lagen zwangere vrouwen en kinderen buiten. Dat had nooit mogen gebeuren", zegt Van Tilborg daarover. Hij laat weten dat het ministerie excuses heeft aangeboden voor het afslaan van de hulp.

De asielcrisis in Nederland uitgelegd