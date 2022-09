De gemeente Goes gaat tijdelijk vierhonderd extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt. De gemeente gaat hiermee in op een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om het aanmeldcentrum bij Ter Apel te ontlasten. De eerste asielzoekers zullen waarschijnlijk zaterdag al in Goes aankomen.

In de Zeelandhallen worden al 320 asielzoekers opgevangen in de noodopvang. "We vinden dat we onder deze omstandigheden ervoor moeten zorgen dat er naast de noodopvang ook crisisopvang in de Zeelandhallen mogelijk moet zijn", zegt burgemeester Margo Mulder. De crisisopvang zal in elk geval tot 20 september duren.

De gemeente heeft dezelfde voorwaarden gesteld voor de crisisopvang als eerder al voor de noodopvang. Dat betekent dat er geen asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen, net als vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers. "De politie heeft aangegeven dat er voor deze crisisopvang voldoende politiecapaciteit kan worden ingezet."

De geplande evenementen in de Zeelandhallen zullen gewoon doorgaan, meldt de gemeente.