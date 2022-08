Artsen zonder Grenzen (AzG) blijft voorlopig nog aanwezig bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er staan nog steeds mensen de hele dag bij het hek te wachten en er komen nog iedere dag nieuwe mensen bij. De hulporganisatie blijft de komende tijd medische hulp aanbieden aan mensen buiten het aanmeldcentrum die dat nodig hebben, zegt noodhulpcoördinator Monique Nagelkerke tegen NU.nl.

Door de ruimere nachtopvang op andere plekken in Nederland slapen er geen mensen meer op het veld buiten het terrein. Wel staan er van vroeg in de ochtend tot laat in de avond asielzoekers bij het hek van het aanmeldcentrum te wachten, tot ze aan de beurt zijn om zich aan te melden.

Dat betekent volgens Nagelkerke dat het werk van Artsen zonder Grenzen er nog niet op zit. "Ze slapen dan wel ergens anders, maar ze staan dus alsnog de hele dag buiten te wachten. Er komen ook nog steeds nieuwe mensen binnen, die vaak ook een hele tijd moeten wachten. Veel van hen hebben gezondheidsproblemen. Al is het maar een verkoudheid, daar moet nog aandacht voor zijn."

Artsen zonder Grenzen is sinds afgelopen woensdag aanwezig in Ter Apel om medische en psychologische hulp te bieden. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie hulp verleent in Nederland. AzG sprak vorige week van een "mensonwaardige situatie" in Ter Apel.

De situatie bij het aanmeldcentrum is inmiddels wel verbeterd, ziet Nagelkerke. "De warme douches zijn er en worden gebruikt, er zijn wastafels en de wc's zijn weer schoon. Dat is fijn, maar betekent niet dat we niet meer nodig zijn."

Directeur Judith Sargentini liet in eerste instantie weten dat Artsen zonder Grenzen vier tot zes weken aanwezig zou zijn in Ter Apel. De organisatie kan inmiddels niet meer zeggen hoelang zij mensen nog "lichamelijke en geestelijke zorg" blijft geven. "Wij willen ook graag naar huis, net als de mensen die hiernaartoe komen. Maar dat kan nog niet", zegt Nagelkerke.

De noodhulpcoördinator benadrukt dat AzG wel kan vertrekken als andere organisaties het werk volledig kunnen overnemen. AzG heeft er begrip voor dat dat nog niet is gebeurd. "Wij kunnen hier dankzij onze donoren zelfstandig opereren en een kliniek opzetten. Dat kan niet iedere organisatie, want er moet wel budget voor zijn."