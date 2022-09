De meeste gemeenten met een groot asielzoekerscentra ervaren hiervan geen of weinig overlast. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de dertig gemeenten met de grootste azc's. Daarmee wordt het beeld van eerder onderzoek in 2015 bevestigd.

Het veiligheidsgevoel is steevast een argument van tegenstanders van de komst van azc's. Dat zagen we bijvoorbeeld recent in Tubbergen. In de gemeente zorgt de komst van een azc in een hotel voor onrust. Staatssecretaris Eric van der Burg deed ter plekke een poging de bewoners gerust te stellen. "Waarom zou u niet veilig over straat kunnen als er een asielzoekerscentrum is? Dat gaat op de meeste plekken goed."

Uit de rondgang langs de azc's blijkt dat dit inderdaad het geval is. Bijna alle gemeenten die NU.nl benaderde zien weinig of geen overlast en criminaliteit door het azc in hun buurt. Zo zijn er in de gemeente Hoogeveen de afgelopen drie jaar "hoogstens vijf incidenten in de openbare ruimte" geweest. In de Zutphense wijk Noordveen geven omwonenden van het azc hun veiligheidsgevoel een 7,8. In 2016 gaf nog 41 procent van de wijk aan een negatieve invloed van het azc te verwachten. Nu is dat 13 procent.

Ook in de gemeente Gilze en Rijen horen ze "nauwelijks klachten". Het azc Prinsenbosch staat daar al zo'n dertig jaar en biedt onderdak aan twaalfhonderd inwoners. Burgemeester Derk Alssema ziet veel steun onder de bewoners van de Noord-Brabantse gemeente. "Natuurlijk is er wel eens wat overlast. Maar het is niet zo dat het uit de hand loopt of zorgen veroorzaakt."

Het beeld dat uit de rondgang naar voren komt, is in lijn met cijfers uit eerder onderzoek. In 2015 waren in Nederland hevige protesten vanwege de komst van azc's. Buurtbewoners dachten dat zo'n azc tot meer criminaliteit zou leiden. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat in hetzelfde jaar werd gedaan, bleek dat dit niet het geval was.

Inwoners en betrokkenen azc geregeld om de tafel

Tegenover NU.nl zeggen gemeenten dat door vaak te overleggen de overlast beperkt blijft. Bij die overleggen schuiven het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), omwonenden en andere partijen aan. Daardoor wordt overlast op tijd gezien en kan het een halt worden toegeroepen.

Maastricht schaalde bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden het aantal beveiligers op rondom het azc in de stad. Ook zette de gemeente een straatcoach in. Nu zijn er volgens de gemeentewoordvoerder geen signalen meer van overlast.

Gemeenten wijzen ook naar lokale samenwerkingen en bewonersinitiatieven. De gemeente Utrecht legt bijvoorbeeld uit dat in 2016 'Plan Utrecht' is opgezet. Daarbij worden activiteiten georganiseerd voor inwoners van het azc samen met andere inwoners van de stad. Sindsdien ziet de gemeente "een meer positieve cultuur en een constante verbetering" in het aantal overlastmeldingen.

Een woordvoerder legt uit dat door de activiteiten inwoners van het azc "sneller in de samenleving landen. Het maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om de taal te leren, en daarmee uiteindelijk een baan te vinden. Wanneer je je van waarde voelt, neemt frustratie af."

Kleine groep zorgt wel voor overlast

Enkele gemeenten geven wel aan overlast te ervaren. Dat is bijvoorbeeld te zien rond het asielzoekerscentrum in Budel. De gemeente is tevreden met de ligging, maar er is wel een kleine groep bewoners die voor overlast zorgt. "Het gaat vooral om winkeldiefstal, fietsendiefstal en intimidatie", zegt een woordvoerder van de gemeente Cranendonck. Ook Delfzijl noemt een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt.

De politie kan de situatie per azc-locatie niet in cijfers uitdrukken. De korpsleiding heeft alleen een landelijk beeld van de mate van overlast en criminaliteit door asielzoekers, zegt een woordvoerder. Het WODC kijkt in een jaarlijks rapport naar overlast op azc's zelf en naar verdenkingen van misdrijven door asielzoekers. Daaruit blijkt onder meer dat "de overgrote meerderheid van de COA-bewoners niet voorkomt in de incidenten- en verdachtenregistraties."