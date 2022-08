VluchtelingenWerk zet de rechtszaak tegen het Rijk door ondanks het 'asielakkoord' van vrijdag. "In dit akkoord staat niets over een oplossing voor de problemen waarvoor we naar de rechter stappen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

VluchtelingenWerk kondigde in augustus aan naar de rechter te stappen vanwege de omstandigheden rond de opvang van asielzoekers. De organisatie wil zo een oplossing voor de opvangcrisis afdwingen. Ze willen onder andere dat de opvang van asielzoekers op uiterlijk 1 oktober voldoet aan de wettelijke minimumeisen.

Vrijdag maakte het kabinet maatregelen bekend die de druk op de asielketen moeten verlichten. Zo gaan veiligheidsregio's zorgen voor 225 extra noodopvangplekken en komen er dit jaar nog twintigduizend woningen voor statushouders. Daarnaast wordt het nareizen van familieleden van statushouders tijdelijk beperkt en gaat Nederland minder vluchtelingen opnemen in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije.

De afspraken zorgen volgens VluchtelingenWerk niet voor betere omstandigheden in de noodopvanglocaties. Er komen nu nog meer noodopvanglocaties, terwijl VluchtelingenWerk liever langdurige en meer geschikte opvangplekken ziet.

De noodopvanglocaties zijn eigenlijk alleen bedoeld voor een kort verblijf, maar worden nu al sinds eind vorig jaar ingezet. Er is vaak een gebrek aan voorzieningen en privacy. Zo trok de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze zomer al aan de bel vanwege de omstandigheden in een deel van de noodopvanglocaties. Ze zagen vluchtelingen maandenlang "zonder privacy en met voortdurende geluidsoverlast in grote groepen bijeen leven".

'Politiek gericht op capaciteit en kwantiteit, niet op kwaliteit'

Hoewel VluchtelingenWerk vrijdag liet weten dat het akkoord "een stap in de goede richting" is, is er volgens de woordvoerder "niet voldoende nagedacht over oplossingen voor de vluchtelingen die nog steeds in de crisisnoodopvang zitten. De politiek is gericht op capaciteit en kwantiteit, maar onze rechtszaak gaat over de kwaliteit."

Volgens de woordvoerder zijn er wel voldoende plekken waar asielzoekers op een goede manier ondergebracht kunnen worden. Hij wijst onder meer naar leegstaande hotels of kazernes. "Maar daar is niet voor gekozen omdat het ingewikkelder is."

De zitting is op 15 september bij de rechtbank in Den Haag.