De 250 asielzoekers die afgelopen nacht buiten sliepen bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben het "verschrikkelijk koud" gehad. Dat meldt Artsen zonder Grenzen. Door de kou zouden veel mensen pijn aan hun lijf en gewrichten hebben.

De hulporganisatie ziet dat de lagere temperatuur van "enorme invloed" is op de leefomstandigheden van de asielzoekers. De gevoelstemperatuur is erg laag. "Met 12 graden krijg je het al snel koud. Zeker als de kou ook nog van de grond afkomt", zegt een woordvoerder van AzG tegen NU.nl.

Volgens AzG zijn de dekens waar de asielzoekers onder liggen eigenlijk geen dekens te noemen, zo dun en klein zijn ze. "Het is een soort vod. En dan moet je bedenken dat je stilligt met die koude wind eroverheen."

Het medische team van AzG is er 's nachts zelf niet bij. De kliniek ging zondagochtend om 9.00 uur open. "We hoorden veel klachten van mensen met pijn in hun gewrichten en lijf."

Mensen met pijnen, chronische ziektes en huidaandoeningen door slechte hygiëne

De artsen en verpleegkundigen hebben het al erg druk. De hulpverleners hebben zondagochtend medische hulp gegeven aan vijftien mensen en dat aantal liep snel op. Dat zijn mensen met chronische ziekten, die bijvoorbeeld al heel lang geen insuline hebben gehad. Of mensen met hartstoornissen en daarnaast ook veel mensen met huidaandoeningen. Ze hebben grote open wonden of pus op hun benen.

Die wonden zouden meestal het gevolg zijn van de slechte hygiëne bij het aanmeldcentrum en de lange tocht die de mensen hebben gemaakt. Iemand werd met een open wond naar de noodopvang binnen de hekken gebracht omdat hij te kwetsbaar was voor de situatie buiten.

AzG heeft het ontzettend druk met het behandelen van mensen en staat echt aan de medische kant, zegt de woordvoerder. Zij kunnen dan ook niets doen om het te voorkomen. "Misschien wordt er nu iets aan gedaan. Want dit gaat alleen maar erger worden. Dit is pas het begin van de nazomer, dus het wordt alleen maar kouder."