Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel stonden vrijdagavond meerdere bussen klaar om een groot deel van de asielzoekers naar andere locaties in het land te brengen. Niet iedereen wilde met de bussen mee. Tientallen mensen zijn achtergebleven rondom het terrein. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sloeg eerder op de avond alarm over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

Medewerkers van het COA deden hun best zo veel mogelijk asielzoekers die op dit moment buiten de hekken verblijven mee te krijgen in de bussen, maar niet iedereen stapte in.

Hoeveel mensen precies in de bussen zijn gestapt is niet duidelijk. Rond middernacht was het terrein voor het aanmeldcentrum nog niet volledig ontruimd. Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk zegt dat zo'n vijftig tot tachtig mensen zijn achtergebleven.

De mensen die wel in de bus zijn gestapt zijn naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen gegaan. Zeker vijftig mensen konden naar Almere, honderd gingen er naar de Jaarbeurs in Utrecht.

Vluchtelingenwerk kreeg vrijdagavond veel vragen van asielzoekers die niet wisten wat ze moesten doen. "In een bus stappen betekent dat ze niet buiten hoeven te slapen, maar ze zijn bang dat ze dan veel later een asielaanvraag kunnen doen", aldus een woordvoerder.

Er is angst bij de vluchtelingen dat het COA er niet in slaagt om iedereen in de juiste volgorde terug te brengen naar Ter Apel om hun asielverzoek te doen. Daarom zijn ze bang dat ze "veel later aan de beurt zijn" als ze het aanmeldcentrum achterlaten.

Risico op infectieziekten

Er is volgens de inspectie een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege het gebrek aan hygiëne op het terrein. Er is een gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting. Dat is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid van de mensen die op het terrein wachten op hun asielaanvraag, maar ook voor de mensen die daar nu werken of wonen, aldus de inspectie.

Artsen zonder Grenzen heeft vrijdag tachtig mensen behandeld bij het terrein. De behandelde mensen hebben vooral verwaarloosde verwondingen, maar ook hebben veel mensen huidinfecties. Een persoon is doorgestuurd naar een ziekenhuis. Met welke klachten is niet bekendgemaakt.