Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel staan vrijdagavond meerdere bussen klaar om een groot deel van de asielzoekers naar andere locaties in het land te brengen. Niet iedereen wil met de bussen mee. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sloeg eerder vanavond alarm over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

Medewerkers van het COA doen hun best zo veel mogelijk asielzoekers die op dit moment buiten de hekken verblijven, mee te krijgen in de bussen, maar niet iedereen wil mee.

Volgens de woordvoerder van het COA twijfelen mensen of ze mee willen en sommigen lopen ook weg van de bussen. Hoeveel er achter blijven, kan ze niet zeggen. Ook is niet voor iedereen plek om op dit moment ergens anders te verblijven. Ongeveer 390 mensen kunnen nu weg bij het aanmeldcentrum.

De mensen gaan naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Zeker vijftig mensen kunnen naar Almere, honderd gaan er naar de Jaarbeurs in Utrecht.

Risico op infectieziekten

Er is volgens de inspectie een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege het gebrek aan hygiëne op het terrein. Er is een gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting. Dat is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid van de mensen die op het terrein wachten op hun asielaanvraag, maar ook voor de mensen die daar nu werken of wonen, aldus de inspectie.

Artsen zonder Grenzen heeft vrijdag tachtig mensen behandeld bij het terrein. De behandelde mensen hebben vooral verwaarloosde verwondingen, maar ook hebben veel mensen huidinfecties. Een persoon is doorgestuurd naar een ziekenhuis. Met welke klachten is niet bekendgemaakt.