Een deel van de asielzoekers wordt al sinds eind vorig jaar opgevangen op noodopvanglocaties omdat asielzoekerscentra (azc's) te vol zitten. Die tijdelijke plekken bevinden zich in onder andere opgezette paviljoens, cruiseschepen en zelfs een voormalig paleis. Een overzicht.

Op dit moment zijn er zo'n 48 tijdelijke opvanglocaties in Nederland. Soms moeten asielzoekers in zogenoemde paviljoens wonen. Dat zijn grote tenten. Die staan nu bijvoorbeeld op terreinen in Zeist, Schinnen en Rosmalen.

In Groningen hebben ze geen tenten, maar wooncontainers op een braakliggend terrein geplaatst. Daarin wonen nu gezinnen met kinderen die naar school gaan.

Volg de asielcrisis in ons land Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

Opvanglocaties in evenementenhallen

Een paar noodopvanglocaties zijn opgebouwd in evenementenhallen. Zo zijn in onder meer Leeuwarden, Venray en Assen grote zalen in gebruik. Die laatste stad maakte donderdag nog bekend de noodopvang in de evenementenhal met negen maanden te verlengen.

Het is niet voor het eerst dat evenementenhallen worden gebruikt om vluchtelingen onder te brengen. Dat gebeurde tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 ook al, bijvoorbeeld in de Zeelandhallen in Goes. Ook nu wonen weer mensen in de Zeeuwse evenementenhal. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het om één hal. In de andere hallen kunnen gewoon evenementen plaatsvinden.

Wat zijn (crisis)noodopvangplekken? (Crisis)noodopvanglocaties zijn tijdelijke plekken waar asielzoekers verblijven.

Het gaat bijvoorbeeld om evenementenhallen en cruiseschepen. Het is voor asielzoekers minder prettig om daar te verblijven. De kwaliteit is vaak slechter dan in de 'normale' asielzoekerscentra.

De noodopvanglocaties zijn van het COA. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de crisisnoodopvanglocaties. Die worden maar heel kort gebruikt, bijvoorbeeld om asielzoekers uit Ter Apel een paar nachten onder te brengen. Crisisnoodopvang is vaak in tenten of sporthallen.

De noodopvang is eigenlijk alleen bedoeld voor mensen die nog moeten beginnen aan hun asielprocedure. Nu is het zo druk dat ook mensen die al bezig zijn met de asielprocedure of zelfs al klaar zijn (statushouders) hier zitten.

Ook aan deze (crisis)noodopvanglocaties is een tekort. De veiligheidsregio's hebben vrijdag afgesproken elk voor nog eens 225 crisisnoodopvangplekken te zorgen.

Defensielocaties

Het ministerie van Defensie helpt ook bij zorgen voor voldoende opvangplek. Een locatie die daar al vaker voor is gebruikt, staat in Zoutkamp. In de Willem Lodewijk van Nassaukazerne werden eerder al Afghaanse evacués opgevangen. Nu kunnen er zo'n zeshonderd asielzoekers verblijven.

Ook in Amsterdam heeft het ministerie van Defensie een plek geregeld. Het gaat om zo'n 250 bedden op het Marineterrein. Een andere voormalige defensielocatie die wordt gebruikt om tijdelijk asielzoekers op te vangen, is de marinekazerne in Vlissingen.

Op een terrein in Doetinchem is een noodopvanglocatie gebouwd die plek moet bieden aan 225 asielzoekers. Op een terrein in Doetinchem is een noodopvanglocatie gebouwd die plek moet bieden aan 225 asielzoekers. Foto: ANP

Al dan niet leegstaande hotels

Verschillende hotelketens bieden ook onderdak aan asielzoekers. Zo worden in onder meer een Fletcher-hotel in Beekbergen en hotels in Utrecht en Houten asielzoekers opgevangen. In Amsterdam mogen asielzoekers tijdelijk in het A&O-hostel aan de Hogehilweg en het Stayokay-hostel aan de Kloveniersburgwal wonen. In Oosterhout huurt het COA de helft van alle kamers van een hotel aan de Beneluxweg.

Niet altijd zijn die hotels nog in gebruik. In het Friese Heeg verblijven tijdelijk statushouders in een voormalig pand van Stayokay. Daar wachten ze tot ze een woning krijgen toegewezen.

38 Deze sporthallen in Apeldoorn vangen 150 asielzoekers op

Boten en cruiseschepen

Het kabinet kijkt op dit moment naar de mogelijkheid om asielzoekers te huisvesten op grote cruiseschepen. Vanaf de tweede helft van september zou het eerste schip klaar moeten zijn. Dat komt te liggen in Velsen. De kade in de Noord-Hollandse gemeente moet nog wel eerst in orde gemaakt worden.

Naast deze grote cruiseschepen worden al mensen ondergebracht op andere schepen. De asielzoekers verblijven bijvoorbeeld op slaap- en hotelboten. Zo ligt er een boot in het Oude Winschoterdiep in Groningen en in Meppel. Zaandam, Arnhem en Haarlem hebben elk twee grote opvangschepen.

Niet overal is het al gelukt om de dobberende opvangplekken klaar te maken. Zo is het schip dat in Nieuwegein moet komen al met twee weken vertraagd. Dat komt volgens de gemeenteraad door de vakantieperiode. De betrokken organisaties kunnen daardoor niet goed overleggen.

Zaanse huisjes en een (voormalig) paleis

In sommige gemeenten worden de asielzoekers naar opvallende plekken gestuurd. Zo worden ze tijdelijk ondergebracht in een voormalige gevangenis in Zoetermeer en een voormalige verslavingskliniek in Oirschot.

Aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn worden minderjarige vluchtelingen opgevangen in Paleis Soestdijk. Zij wonen tijdelijk in een voormalige kazerne op het terrein.

In Den Haag worden minderjarige vluchtelingen ook op een bijzondere plek opgevangen: de 'Zaanse huisjes' aan de Jupiterkade. De opvallend gekleurde huisjes waar eerder al vluchtelingen in woonden, zijn opnieuw klaargemaakt.