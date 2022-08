Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) verwacht dat het gebied rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel vrijdagavond niet leeg is. De Groningse burgemeester Koen Schuiling wil dat er vanaf vrijdag geen asielzoekers meer buiten slapen, zei hij eerder deze week. Al wekenlang verblijven en slapen honderden asielzoekers op het veld.

Het kabinet wil vrijdag nog met een pakket maatregelen komen om het asielprobleem aan te pakken. De staatssecretaris is druk in overleg met gemeenten om meer opvang voor de nieuwkomers te regelen, maar dat levert volgens hem vrijdag nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad.

Burgemeester Schuiling wil dat er plekken in de buurt van Ter Apel worden gecreëerd zodat wachtende asielzoekers daar kunnen verblijven. Ze zouden dan een nummer krijgen en pas terugkeren naar Ter Apel als ze de aanmeldprocedure kunnen doorlopen.

Het voorterrein zal vrijdagavond nog niet leeg zijn, verwacht Van der Burg, tenzij een aantal gemeenten vrijdag alsnog asielzoekers kunnen opvangen. Donderdagavond is wel een groep van 150 asielzoekers met bussen naar Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark in Apeldoorn verhuisd. Daar was Van der Burg "heel erg blij" mee.

"Doetinchem gaat dit weekend open, dat gaat ook helpen", zegt de staatssecretaris. In die gemeente in de Achterhoek is plaats voor 225 vluchtelingen. "Maar we hebben nog op korte termijn extra gemeenten nodig."

Het liefst wil hij geen dwang gebruiken. Dat gebeurde wel in Tubbergen, waar een hotel is opgekocht voor asielopvang. Dat was bedoeld voor de langere termijn en levert nu nog niets op, zegt de bewindsman. Ook duurt het langer doordat de gemeente niet meewerkt en er wettelijke procedures doorlopen moeten worden. Vrijwilligheid levert op de korte termijn veel meer op volgens de staatssecretaris.

Honderden mensen buiten is onveilig en ongezond

De aanwezigheid van honderden mensen leidde de afgelopen dagen tot gevaarlijke situaties, zoals ruzies en vechtpartijen. Bovendien zijn de medische en hygiënische omstandigheden ondermaats volgens hulporganisaties.

Sinds donderdag biedt Artsen zonder Grenzen (AzG) medische hulp aan de honderden asielzoekers. Het is de eerste keer dat de organisatie dat in Nederland doet.

Het aantal asielzoekers dat buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slaapt is de afgelopen week sterk toegenomen, tot zevenhonderd mensen. Sommige mensen doen dat omdat ze hopen zo eerder aan de beurt te zijn voor hun asielprocedure. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te weinig bedden om iedereen op te kunnen vangen.