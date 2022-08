In Ter Apel hebben donderdagavond honderden mensen meegelopen met een protestmars naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De lokale bewoners zeggen genoeg te hebben van de overlast die asielzoekers zouden veroorzaken in hun dorp.

De demonstranten liepen vanaf het Molenplein naar het aanmeldcentrum. Er liepen naast inwoners van Ter Apel ook mensen uit de rest van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel mee.

De demonstranten droegen spandoeken met leuzen. Ook waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Die werden ook veel gebruikt tijdens de protesten van de boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Rond 20.00 uur kwam de groep aan bij het aanmeldcentrum. Daar werden de demonstranten tegengehouden door de politie, om te voorkomen dat ze het terrein op liepen. Veel demonstranten gingen daarop weer naar huis.

De gemeente had voorwaarden gesteld bij de demonstratie. Zo mochten mensen zich niet discriminerend, beledigend of opruiend uitlaten. Ook mochten ze geen gezichtsbedekking dragen of fakkels bij zich hebben.

Voor derde nacht op rij 700 mensen buiten

Komende nacht slapen voor de derde keer op rij zo'n 700 mensen op het terrein buiten het aanmeldcentrum. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

Artsen zonder Grenzen is sinds donderdag aanwezig in Ter Apel om medische en psychische hulp te bieden aan de mensen die buiten de poort van het aanmeldcentrum verblijven. Het is de eerste keer dat de organisatie medische hulp biedt in Nederland.