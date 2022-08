Mensonterend, schrijnend, afschuwelijk en beschamend: alle partijen die nauw betrokken zijn bij de asielcrisis vinden dat de situatie in Ter Apel moet verbeteren. Asielzoekers hebben behoefte aan betere hygiëne. De toiletten zijn goor en douchemogelijkheden zijn er niet of nauwelijks, met ziektes tot gevolg. Toch voelt geen enkele partij zich geroepen om concreet in te grijpen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Bijna alle partijen wijzen naar elkaar wanneer wordt gevraagd naar wie verantwoordelijk is voor de schrijnende situatie en in actie moet komen. Zo beschouwt het Rode Kruis de hygiënesituatie buiten Ter Apel als de verantwoordelijkheid van het COA. "Zij moeten een humane opvangprocedure aanbieden", legt woordvoerder Nicole van Batenburg uit. "Wij kaarten continu aan dat de hygiënestandaarden ver onder de maat zijn."

Ook de regionale GGD voelt zich niet geroepen om buiten bij Ter Apel in te grijpen. "Wij hebben een rol bij de opvang op het centrum zelf. Daarbuiten is het een openbare ruimte, daar hebben wij geen rol", citeert het ANP een woordvoerder.

Vluchtelingenwerk Nederland sluit zich bij het Rode Kruis aan en beaamt dat het de verantwoordelijkheid van het COA is. "Wij zien dat niemand in het gat springt om te helpen", aldus woordvoerder Evita Bloemheuvel.

De hulporganisatie vindt dat staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) moet ingrijpen en het COA meer middelen en personeel moet schenken om "de zaken te regelen". Daarnaast moeten andere gemeenten worden aangewezen om bij te springen, vervolgt Bloemheuvel. "De situatie in Tubbergen is vervelend, maar de enige manier."

44 Zo smerig zijn de toiletten in Ter Apel

Zelf spullen uitdelen kan onrust opleveren

Zelf spullen uitdelen is geen optie, oordelen de organisaties. Van Batenburg: "Wij beschikken niet over douches. Zeep en toiletartikelen hebben wij niet op voorraad." Zodoende kunnen alleen vrouwen bij het hulpcentrum terecht voor menstruatieproducten zoals maandverband.

Volgens Van Batenburg is het niet zo gemakkelijk als het lijkt om bijvoorbeeld ineens toiletpapier uit te gaan delen. "Het is hier een gigantische bende. Als je toiletrollen gaat uitdelen, worden deze weggegooid en vervolgens niet opgeruimd. Daarnaast moet het veilig en verantwoord blijven. Deze beslissing kan je niet zo een-twee-drie maken. Het moet in goed overleg gebeuren met partijen als het COA en Vluchtelingenwerk."

Bloemheuvel sluit zich bij haar aan. "Het is lastig. Er kan snel onrust ontstaan als je zomaar spullen uitdeelt. Dat is een logistieke operatie en daar heeft COA het meeste ervaring mee." Haar eigen organisatie deelt naar eigen zeggen "nooit" spullen uit, maar levert vooral (juridische) informatie.

Infectiespecialist noemt schonere hygiëne Ter Apel 'essentieel' Andre van der Ven is onderzoeker infectieziekten bij het Radboudumc in Nijmegen. Hij vindt dat de GGD moet ingrijpen. "Het is belangrijk dat ontlasting en drinkwater van elkaar gescheiden blijven. Het is de taak van de GGD om verspreiding van deze ziektes te voorkomen. Anders loop je het risico op de verspreiding van ziekten als salmonella of polio. Tevens kunnen schurft en luizen zich makkelijk verspreiden."

COA voelt zich verantwoordelijk, 'maar we doen wat we kunnen'

Een woordvoerder van het COA laat desgevraagd weten dat de mensen buiten de hekken van het aanmeldcentrum toch echt niet hun verantwoordelijkheid zijn. "Wij zijn verplicht om de mensen die binnen bij ons zijn, de juiste hulp te bieden."

Dat wil niet zeggen dat het COA de mensen buiten links laat liggen. "Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk mensen naar binnen te halen, en voelen de noodzaak om voor de mensen buiten dingen te doen", verzekert een woordvoerder. Hij wijst op de dixies die op aanvragen van het COA zijn neergezet.

Op de vraag waarom er niet meer dixies en doucheplekken worden gefaciliteerd, blijft de organisatie een antwoord schuldig. "We doen wat we kunnen en proberen het zo goed mogelijk te doen. Waar precies de grens ligt, is ingewikkeld", legt hij uit. De woordvoerder weet niet of er gesprekken lopen tussen instanties om het aantal wc- en doucheplekken op te krikken.

"Uiteindelijk blijft het een gezamenlijke onderneming", besluit de woordvoerder. "Wij zijn heel blij dat organisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen bijspringen. Want we moeten iets voor deze asielzoekers organiseren, ook als het niet binnen onze formele opdracht valt."