Er zijn grote zorgen over de hygiëne van asielzoekers buiten bij Ter Apel. De toiletten zijn niet om aan te zien, waardoor mensen de bosjes induiken om hun behoefte te doen. Dat alles leidt tot gezondheidsproblemen onder asielzoekers, zegt het Rode Kruis tegen NU.nl. Het COA erkent de problemen, "maar er valt nauwelijks tegenop te poetsen met de huidige hoeveelheid personeel".

Afgelopen twee nachten sliepen steeds ongeveer zevenhonderd asielzoekers buiten het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was het grootste aantal ooit.

Het COA probeert het kleine aantal toiletplekken binnen de hekken van het centrum in te zetten voor kwetsbare personen. Ook vrouwen krijgen wat dat betreft voorrang. Zij kunnen - als zij binnen onderdak krijgen - ook rekenen op producten als maandverband.

Buiten is die situatie anders. Zo klagen asielzoekers daar over het tekort aan hygiëneproducten, zoals zeep, toiletpapier en menstruatieproducten. Het COA bevestigt dat die spullen daar niet worden uitgedeeld.

Dat komt onder meer omdat die groep asielzoekers nog niet officieel onder de zorg van het COA valt, legt de woordvoerder uit. Waarom de organisatie gezien de omstandigheden geen uitzondering kan of wil maken, werd in het gesprek niet duidelijk.

Rode Kruis ziet gezondheidsproblemen bij asielzoekers ontstaan

De asielzoekers krijgen buiten wel hulp van het Rode Kruis, maar niet op het gebied van hygiëne. "Wij hebben spullen als maandverband gewoon in huis, maar wij hebben ze niet proactief uitgedeeld", zegt woordvoerder Nicole van Batenburg. Ook in dit geval is het nog onduidelijk waarom.

De erbarmelijke situatie bij de toiletten is ook het Rode Kruis opgevallen. "We maken ons ernstig zorgen", beaamt Van Batenburg. "Het kan leiden tot infecties en bij ons zijn al meerdere gezondheidsproblemen gemeld, vermoedelijk door de onhygiënische situatie. Mensen kunnen niet douchen, horen niet buiten te slapen en horen daar niet te zijn."

VluchtelingenWerk Nederland herkent de berichten vanuit Ter Apel. "Die hebben ons ook bereikt. De wc's worden heel beperkt schoongemaakt, maar we weten dat het moeilijk is om ze schoon te houden met al die mensen die er zitten."

Woordvoerder Evita Bloemheuvel stelt dat de toiletsituatie niet alleen in het Groningse dorp schrijnend is. "Wij signaleren dit ook in andere crisisnoodopvanglocaties. De enige manier om dit te verhelpen, is om de asielketen zo snel mogelijk in orde te maken."