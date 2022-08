Door alle berichten over de Nederlandse asielcrisis vroegen veel bezoekers op ons reactieplatform NUjij zich af: hebben andere landen ook een asielcrisis? En ja, dat blijkt zo te zijn: ook in veel landen om ons heen piept en kraakt de asielopvang. Een overzicht.

Allereerst is het goed om te beseffen dat de instroom van vluchtelingen in veel Europese landen niet absurd hoog is. De huidige cijfers komen niet in de buurt van de crisis in 2015.

Op het hoogtepunt van die crisis kwamen er in de hele Europese Unie maandelijks meer dan 160.000 aanvragen binnen. Nu schommelt dat aantal tussen de 50.000 en 70.000, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Toch hebben veel landen wel moeite om de asielaanvragen in goede banen te leiden. Dat leidt tot schrijnende situaties.

België

In België melden asielzoekers zich net als in Nederland aan bij een centrale opvanglocatie. Dat gebeurt in Brussel bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zolang hun asielaanvraag in behandeling is, hebben asielzoekers recht op opvang.

Maar ook de Belgen kampen met een overvolle opvang. Sinds het najaar van 2020 zijn vrijwel alle 30.000 opvangplekken vol. Dat komt deels door een vrij hoge instroom. Maar de belangrijkste reden is - net als in Nederland - een slechte doorstroom. Asielprocedures nemen veel tijd in beslag, tot wel twee jaar.

Hierdoor houden mensen lang een plekje bezet terwijl ze wachten op duidelijkheid. Ook is de doorstroom naar een eigen huis slecht door het het woningtekort.

En dat leidt tot onrust. Onder asielzoekers die de nacht op straat moeten doorbrengen, breken vaak opstootjes uit. 's Ochtends is politie in groten getale aanwezig om de opening van het opvangcentrum in goede banen te leiden.

Ook wordt de Belgische rechter overspoeld met rechtszaken. Alleen dit jaar al werden er veertienhonderd zaken aangespannen tegen Fedasil, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang. Asielzoekers eisen opvang, omdat Fedasil verplicht is die te geven. Vaak krijgen de asielzoekers gelijk.

Honderden asielzoekers staan te wachten voor het aanmeldcentrum in Brussel. Honderden asielzoekers staan te wachten voor het aanmeldcentrum in Brussel. Foto: Belga

Duitsland

Onze oosterburen vangen verreweg de meeste vluchtelingen in Europa op. In absolute aantallen, maar ook per hoofd van de bevolking. Duitsland werkt met een landelijk systeem dat de vluchtelingen per deelstaat verdeelt, op basis van bevolkingsaantallen en belastinginkomsten.

Duitsland heeft achttien aanmeldcentra (achttien 'Ter Apels'). Daardoor is de druk per aanmeldcentrum een stuk minder en zitten de centra dus een stuk minder vol.

Toch heeft ook Duitsland problemen met de asielopvang. Zeker sinds de toestroom van Oekraïense vluchtelingen op gang kwam, zitten sommige Duitse azc's overvol. Hoewel er in korte tijd een hoop extra opvangplekken werden gevonden, zijn het er nog steeds te weinig.

Dat is bijvoorbeeld te merken in Berlijn, dat volgens het landelijke quotum ruim 5 procent van alle 'Duitse' asielzoekers moet opvangen. De overvolle hoofdstad werkt nu met een noodplan en vangt asielzoekers op in containers, hotels en hostels.

Verenigd Koninkrijk

Toen het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 de EU officieel verliet, waren er geen afspraken gemaakt over migratie. Het VK en de EU gaven slechts een verklaring waarin het "belang van goede afhandeling van migratiestromen" werd onderschreven. Tot concrete akkoorden kwam het niet.

Ondertussen stapte het VK wel uit zo'n beetje alle bestaande akkoorden, waaronder ook de Dublinconventie. Dat akkoord bepaalt dat het land waar een vluchteling als eerste asiel aanvraagt verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Volgens de VN wacht bijna 80 procent van de asielzoekers de behandeling van de aanvraag af in een ander land dan het VK. Dit kan het moederland van de asielzoeker zijn, maar ook een ander land dat de asielzoekers tijdelijk opvangt. Gevolg: het VK hoeft nauwelijks zelf mensen op te vangen.

Toch maakt men zich in het VK zorgen over de toenemende aantallen migranten. In 2021 kwamen de meeste asielaanvragen in vijftien jaar tijd binnen.

Frankrijk

Het Franse vluchtelingenbeleid wordt al jaren bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. Hoewel er in verhouding niet extreem veel vluchtelingen het land binnenkomen, zijn er te weinig opvanglocaties.

Gevolg is dat op een aantal plekken in Frankrijk tentenkampen ontstaan met daarin asielzoekers die nergens terechtkunnen. Duizenden migranten leven bijvoorbeeld al jarenlang onder slechte omstandigheden in kampen langs de Noord-Franse kust rondom Calais en Duinkerken. In de kampen is vaak geen schoon drinkwater en weinig hygiëne. In Parijs eindigen veel asielzoekers op straat.

Soms worden dit soort tentenkampen door de Franse politie afgebroken. Maar als asielzoekers dan weer een aanvraag doen, loopt die vaak al snel weer spaak. Daardoor eindigen ze opnieuw in een tentenkamp.

Daarnaast zijn er veel Franse migranten die niet eens een asielaanvraag doen, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Omdat de grenscontroles streng zijn, lukt dit meestal niet. Daardoor blijven ze vastzitten in Franse tentenkampen.

In de tentenkampen bij Calais (Frankrijk) ontbreekt het aan hygiëne en schoon drinkwater. In de tentenkampen bij Calais (Frankrijk) ontbreekt het aan hygiëne en schoon drinkwater. Foto: Getty Images

Denemarken

In Denemarken werkt het asielbeleid net even anders dan in veel andere Europese landen. Van oudsher stond het Scandinavische land open voor de toestroom van asielzoekers. Maar dit veranderde toen het aantal aanvragen rond de vluchtelingencrisis in 2015 fors toenam. Door een overwegend rechtse meerderheid nam het parlement een aantal wetten aan die Denemarken steeds onaantrekkelijker voor asielzoekers maakte.

In 2019 besloot de regering bijvoorbeeld dat de situatie in delen van Syrië, waaronder de hoofdstad Damascus, veilig was. Zeker tweehonderd Syriërs in Denemarken werden vervolgens het land uit gezet. Ook werd het moeilijker voor asielzoekers om hun familie over te laten komen. Daarnaast werden er zelfs persoonlijke eigendommen (zoals trouwringen) in beslag genomen om het levensonderhoud van asielzoekers te bekostigen.

Op die manier houdt Denemarken het aantal asielzoekers dat behandeld moet worden klein. De regering heeft zich enkele jaren geleden voorgenomen om het beleid zo in te richten dat er helemaal geen asielzoekers meer binnenkomen. Daardoor hebben de Denen nu geen problemen met de opvangcapaciteit.

Human Rights Watch en andere mensenrechtenorganisaties zijn absoluut niet te spreken over het Deense asielbeleid. HRW is kritisch op het feit dat Kopenhagen nauwelijks Syriërs toelaat, terwijl de deur voor Oekraïners wagenwijd openstaat. De organisatie veroordeelt de "verderfelijke wetten die bedoeld zijn om asielzoekers af te schrikken".

Maar ook vanuit de EU en de Verenigde Naties is er kritiek op de Deense aanpak. De Denen zouden met hun onaantrekkelijke beleid asielzoekers indirect doorsturen naar andere landen.