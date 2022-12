ANWB: Fileleed in de ochtend het grootst op A12 tussen Duitse grens en Arnhem

De ANWB meet het fileleed in de filezwaarte (lengte x duur van de files). In de maanden april tot en met december in 2022, was tijdens de ochtendspits de filezwaarte met liefst 15 procent gestegen ten opzichte van precoronajaar 2019. "Daarmee is dit stuk van de A12 verreweg het drukste knelpunt van Nederland", zegt Arnoud Broekhuis, manager van ANWB Verkeersinformatie.