Het is bezig met een nieuwe winterprogrammering en daarbinnen is geen plaats meer voor een grote ijsbaan. "Na twintig jaar gaan we iets anders doen. Misschien nog wel iets met ijs op de slootjes, maar zeker niet in deze vorm", aldus een woordvoerder. "Ook past een schaatsbaan niet meer in een tijd waarin we duurzaam bezig willen zijn."



In de afgelopen dagen werd er nog volop geschaatst op het baantje.