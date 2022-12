Automobilist botst tegen boom en raakt gewond

Op de Huissensestraat in Arnhem is zondagochtend vroeg een bestelbusje tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 06.45 uur kwam de melding van het ongeval binnen via 112, waarna de ambulance en brandweer uitrukten. Zij troffen een bestelbusje aan dat door onbekende oorzaak van de weg is geraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte bij het eenzijdige ongeval gewond en is, met onbekend letsel, per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

