Gevangenisstraf en behandeling voor Arnhemmer die zijn tante (60) uit Zevenaar verkrachtte

Een 38-jarige Arnhemmer die afgelopen juni heeft ingebroken bij zijn tante van in de zestig in Zevenaar en haar vervolgens verkrachtte, is veroordeeld tot drie jaar cel. Zestien maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

Gevangenisstraf en behandeling voor Arnhemmer die zijn tante (60) uit Zevenaar verkrachtte De verkrachter bleek haar neef. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard omdat hij psychotisch was. Hij moet na zijn celstraf naar een kliniek. Stiekem filmen Uit filmpjes op zijn telefoon bleek dat de man al langere tijd bezig was geweest zijn tante én andere vrouwen op leeftijd stiekem te filmen. Daarbij focuste hij steeds op intieme delen. De Arnhemmer, die ontkende zijn tante te hebben verkracht, moet wegblijven uit Zevenaar en zijn tante 5.000 euro smartengeld betalen. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen