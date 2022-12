‘Uitblinker’ rijdt 85 kilometer te snel door Arnhem; politie vordert ter plekke rijbewijs in

De Arnhemse politie heeft de afgelopen dagen diverse verkeerscontroles in de stad gehouden. Daarbij werden nogal wat hardrijders gesnapt. Een van hen werd aan de kant gezet nadat hij was geklokt op een snelheid van 165 kilometer per uur, waar 80 de geldende maximumsnelheid is.

De 'uitblinker', in de omschrijving van de politie, kon stante pede zijn rijbewijs aan de controlerende agenten overhandigen. Justitie besluit wat de passende straf is voor de snelheidsovertreding. Tijdens de controles, die met name 's nachts worden uitgevoerd op de Amsterdamseweg en de Nijmeegseweg, werd van nog een andere weggebruiker het rijbewijs ingenomen. De controles, bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen, leverde een bonte verzameling hardrijders op. Twee werden er bekeurd omdat ze meer dan 40 kilometer te hard reden. Zeven automobilisten overschreden de maximumsnelheid met 30 kilometer per uur, een compleet elftal reed 20 kilometer sneller dan toegestaan. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

