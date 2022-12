Alle rijstroken dicht na ongeval op A50; meer dan uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren

Details over het ongeval, dat rond acht uur zou zijn gebeurd, zijn nog niet bekend. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging die oploopt tot meer dan een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat. Er staat zo'n 6 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en Heteren.

Ook in zuidelijke richting op de A50 is sprake van verkeershinder. Op het traject Arnhem-Oss staat het verkeer over een lengte van meer dan 5 kilometer stil tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef, met als gevolg een vertraging van ongeveer een half uur.