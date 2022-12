Lange files op snelwegen A73 bij Cuijk en A12 bij Arnhem na ongevallen

Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat was de vertraging voor verkeer rond 8.00 uur anderhalf uur. De file was bijna 9 kilometer lang. De ANWB meldde rond 8.10 uur dat de weg weer vrij is gegeven. De vertraging liep terug tot een klein uur rond 8.30 uur en 15 minuten rond 9.00 uur.



Zuidelijker op de A73 ging het later in de spits goed mis bij Venlo. Een auto sloeg over de kop en vloog in brand. Ook dit zorgde voor forse vertraging.