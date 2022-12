Politieheli rukt uit na melding over persoon die door ijs zakt in Velp

Een melding over een persoon die door het ijs was gezakt bij Landgoed Beekhuizen in Velp heeft maandagmiddag voor commotie gezorgd. Er is niemand aangetroffen.

Een politiehelikopter is ingeschakeld om vanuit de lucht uit te kijken naar de persoon. In het ijs op de waterplas was geen gat te zien. Een reddingsteam van de brandweer heeft de bodem van het meer gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er niemand gevonden. In het bosgebied is wel een onbeheerde tas met schaatsspullen gevonden. De politie is nog op zoek naar de eigenaar. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

