Man met mes overvalt tankstation in Arnhem

Een tankstation aan de Doctor C. Lelyweg in Arnhem is zondag aan het eind van de middag overvallen.

Een man met een mes heeft rond kwart voor zes een medewerker overvallen. Hij is er met een onbekende buit vandoor gegaan, aldus de politie ter plaatse. De forensische opsporing komt ter plaatse om onderzoek te doen en eventuele sporen veilig te stellen.

