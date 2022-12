Opnieuw autobrand in Arnhem, twaalfde op rij

Het is opnieuw raak in Arnhem. In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een auto in brand gestaan. Deze is total loss geraakt en wordt als verloren beschouwd

De brand werd rond 5.00 uur ontdekt. Dit keer ging het om een auto die stond geparkeerd aan de Buysstraat in Arnhem. Direct werd de brandweer ingeschakeld, die het vuur snel onder controle had. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Het is de laatste tijd vaker raak in Arnhem. Op dit moment staat de teller - sinds oktober - op twaalf autobranden. Zo waren er op 28 november drie autobranden in één nacht en op 15 november ging een auto aan de Zevenbladstraat in vlammen op. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen