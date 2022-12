Tiental mensen loopt mee in stille tocht voor Angelique, die omkwam bij Arnhemse flatbrand

Zo'n tiental mensen lopen zaterdagmiddag mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan Angelique Vos. De Arnhemse kwam vrijdagochtend 2 december in alle vroegte om het leven bij een brand in de flat aan de Millweg in de wijk De Laar-West, waar ze woonde.

De brand brak uit na een hevige knal. Vos raakte zwaargewond en overleed enkele uren later aan het letsel dat ze bij de brand opliep. Bij het incident raakten ook nog vijf andere mensen gewond. Lang was onduidelijk wat het vuur heeft veroorzaakt, opzet werd niet uitgesloten. Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat van een misdrijf geen sprake is: "Onderzoek heeft uitgesloten dat er externe factoren aan te pas zijn gekomen." Hoe het vuur precies is ontstaan, blijft mogelijk altijd een raadsel. Volgens het OM is dat niet met 100 procent zekerheid vast te stellen. De dood van Vos, die werkte als rijinstructeur, veroorzaakte een schok in de buurt en bij mensen die rijles bij haar hebben gehad. Een van hen, Ricardo Timmer, nam het initiatief voor de stille tocht. Die voert van het Examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Hazenkamp in Arnhem-Zuid naar de Millweg. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

