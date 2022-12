Vijf keer meer gedronken dan toegestaan: automobilist moet meteen rijbewijs inleveren

Het is de tijd van de kerstborrel en dat weten ze bij de politie ook. Op diverse plekken in Arnhem-Zuid werden vrijdagavond verkeersdeelnemers gecontroleerd, onder meer op hun alcoholgebruik. Daarbij werd een automobilist gesnapt die vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan.

In totaal werden op diverse plekken in Arnhem-Zuid zo'n duizend bestuurders gecontroleerd, maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Er werd onder meer gepost op de Metamorfosenallee ter hoogte van Sportpark Schuytgraaf, op de grens van Arnhem en Overbetuwe. Zes bestuurders bleken bij de blaastest te veel alcohol in hun bloed te hebben. Twee van hen hadden zoveel gedronken dat ze meteen hun rijbewijs moesten inleveren, meldt de politie. Een van die automobilisten had dus de limiet vijf keer overschreden. Tijdens de controle meet de politie de hoeveelheid alcohol per liter uitgeademde lucht. Als beginnend bestuurder mag je niet hoger blazen dan 88 ug/l, als ervaren bestuurder niet meer dan 220 ug/l. Afgezien van de bekeuringen voor te veel alcoholgebruik heeft de politie nog diverse boetes uitgeschreven voor andere verkeersovertredingen. Welke is niet bekendgemaakt. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

