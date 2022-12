OM: Geen sprake van misdrijf bij fatale flatbrand in Arnhem waarbij bewoner om het leven kwam

De brand in een flat in de Arnhem-Zuid waarbij begin deze maand een bewoonster overleed, is niet aangestoken. Dat wijst onderzoek van de politie uit. De brand is ontstaan door een noodlottig ongeval, aldus het Openbaar Ministerie.

Bij de brand in de flat aan de Millweg in de Arnhemse wijk De Laar zijn vrijdagmorgen twee weken geleden rond 3.30 uur zes personen gewond geraakt. Een van hen, bewoonster Angelique Vos is korte tijd later aan haar verwondingen overleden.

Bewoners die op de verdieping woonden, zijn geëvacueerd. Zij zijn nog niet teruggekeerd naar hun huis. Tijdens de ontruiming van de flat ontdekte de politie in een woning een grote hennepkwekerij. Hoe het met dit onderzoek staat is nog onduidelijk.

Nog op dezelfde morgen waarop de brand uitbrak, arresteerde de politie een 52-jarige verdachte wegens mogelijke betrokkenheid. Hij werd na het weekeinde weer op vrije voeten gesteld. "Onderzoek heeft uitgesloten dat er externe factoren aan te pas zijn gekomen", meldt het Openbaar Ministerie. Hoe de brand is dan wel is ontstaan, is volgens het OM niet met 100 procent zekerheid vast te stellen.

"Uit onderzoek is gebleken dat deze persoon geen betrokkenheid had bij de fatale brand en die geldt dus niet meer als verdachte", aldus het OM.

De politie laat weten dat er uitgebreid forensisch en tactisch onderzoek is gedaan in en rond de flatwoning. Hierbij zijn ook getuigen en betrokkenen gehoord. Het onderzoek bestond verder uit het bekijken van camerabeelden om duidelijk te krijgen wat er die nacht precies is gebeurd.

Inmiddels zijn nabestaanden en andere betrokkenen op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Veel buren en bekenden van Vos hebben geschokt gereageerd op haar dood. Zaterdag is er als eerbetoon aan de rijinstructeur een stille tocht vanaf het examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Hazenkamp naar de getroffen flat aan de Millweg. Burgemeester Ahmed Marcouch zal ter ondersteuning van de deelnemers hierbij aanwezig zijn.