Vissers zagen de vrouw in het water vallen en schoten direct te hulp. Ze sprongen in het water, hebben de vrouw uit het water gevist en op een vlonder gelegd.

Om 11:55 uur werd de melding gedaan, de brandweer was snel met twee duikteams aanwezig, ook een trauma helikopter is geland. De hulpdiensten begonnen gelijk met reanimatie. De vrouw is uiteindelijk naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht.