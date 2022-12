IJs in Schuytgraaf doorstaat keuring: schaatsbaan in Arnhem-Zuid open

Schaatsliefhebbers in Arnhem kunnen vanaf vandaag hun rondjes gaan rijden op de schaatsbaan in Schuytgraaf. Woensdagavond constateerden de ijsmeesters nog te veel slechte plekken, maar na nog een nacht vorst werd het ijs bij de keuring donderdagochtend vroeg in orde bevonden.

De baan is om 8.00 uur open gesteld. 'Als de zon het toelaat, blijven we tot 12.00 uur open', meldt Schaats & Skeeler Trainingsgroep Rijn-IJssel. Of schaatsen tot het middaguur mogelijk blijft, is echter de vraag. De ervaring leert de ijsmeesters dat de baan rond 10.30 tot 11.00 uur moet sluiten omdat het ijs dan te slecht wordt.

Via Facebook worden schaatsliefhebbers geïnformeerd over de stand van zaken. Via dat sociale medium roept STG Rijn-IJssel ook vrijwilligers op om zich te melden. Die zijn nog broodnodig om alles op en rond de baan bij Sportpark Schuytgraaf aan de Marasingel in goede banen te leiden: 'Denk aan de entree, koek en zopie, toezicht op de baan, et cetera'.

Schuytgraaf is de tweede baan in Arnhem en directe omgeving waar kan worden geschaatst. Woensdag ging de baan op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek al open (zie ook video). In Arnhem-Noord is geen zicht op natuurijs. 'Helaas zijn de voorspelde dag- en nachttemperatuur van deze vorstperiode niet laag genoeg om een veilige ijsvloer te leggen op 't Cranevelt', meldt de Arnhemsche IJs Club Thialf.