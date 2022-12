Volkerakstraat in Arnhem afgezet voor halve finale Marokko tegen Frankrijk

Delen via E-mail

Arnhemse fans van het Marokkaanse voetbalelftal kunnen woensdagavond de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal bekijken in café Kral aan de Volkerakstraat. Voor eventuele festiviteiten na afloop zal de straat in Presikhaaf worden afgezet.

Marokkanen in de hele wereld leven uitbundig mee met hun nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een Afrikaanse land doorgedrongen tot de halve finale van het toernooi. Na elke wedstrijd gaan de supporters luid toeterend de straat op.

In de Volkerakstraat zal bij winst een groot feest losbarsten voor twintigers en dertigers, de oudere garde dus. Ook is de verwachting dat ouders en kinderen er feest zullen vieren. Net als na de winst op Portugal in de kwartfinale. De jongeren kijken woensdag de halve finale bij Presikhaaf University.

Om geen ongelukken te krijgen in de Volkerakstraat wordt de straat vanaf 21.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Dat afsluiting is vanaf de Laan van Presikhaaf tot aan de andere kant de tunnel. Bussen en ander verkeer zal worden omgeleid. Busmaatschappij Connexxion is op de hoogte gesteld van de afsluiting.

Eén ding blijft onzeker: de overwinning. Met titelkandidaat en regerend wereldkampioen Frankrijk als tegenstander zal het geen makkie worden om de finale te halen. De wedstrijd begint woensdag om 20.00 uur.