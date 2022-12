Vermiste man uit Huissen ‘in goede gezondheid’ aangetroffen

De 55-jarige man uit Huissen om wie de politie zondag groot alarm sloeg omdat hij vermist was, is 'in goede gezondheid' aangetroffen. Sinds zondagochtend 05.45 uur was er aanvankelijk geen contact meer geweest met de dementerende Huissenaar.

De man verliet lopend zijn huis, waarna hij voor het laatst werd gezien op de Malburgse Bandijk en de Groene weide in Arnhem. In een bericht op Facebook liet de Politie Arnhem-Zuid aanvankelijk weten zich zorgen te maken over deze 'urgente vermissing'. Inmiddels meld de politie dat de man ín goede gezondheid' is gevonden, met dank aan tips die agenten binnen kregen. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

