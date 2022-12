Rijnstate probeert schurftuitbraak in te perken: verdachte patiënt moet meteen naar de huidarts

Het aantal mensen met schurft (officieel: scabiës) neemt in Nederland hand over hand toe en ook het Arnhemse ziekenhuis ontsnapt niet aan die uitbraak. Eind november werd de aandoening bij twee patiënten vastgesteld , en bleken ook zeven medewerkers van Rijnstate besmet.

De uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte, die begon op de afdelingen geriatrie en vaatchirurgie, is voor het Arnhemse ziekenhuis reden extra maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan: 'Zodra we constateren dat een medewerker of patiënt scabiës heeft, wordt die persoon behandeld met zalf en pillen'.

Medewerkers en patiënten die in contact zijn geweest met een besmette persoon, worden in kaart gebracht en door Rijnstate benaderd. Als dat nodig mocht zijn, worden zij preventief behandeld, legt het ziekenhuis uit. Besmetting is lastig te voorkomen 'doordat een ziekenhuis een open organisatie is, waar diverse mensen in en uit lopen en soms langdurig worden behandeld'.