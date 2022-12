Huis voor bewoners met autisme in Arnhem: de bewoners zijn er zelf de de baas

Acht tot tien vastgelopen volwassenen met autisme nemen in juni volgend jaar hun intrek in het eerste Habitat Delfos Huis dat aan de Coehoornstraat in Arnhem komt. Zij worden daar geholpen bij hun ontwikkeling naar een zelfstandig leven.

Het gaat om jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar. In het Habitat Delfos Huis zijn de bewoners in eerste instantie zelf de deskundigen, in tweede instantie zijn dat de ouders of andere familie en in derde instantie de professionals. Elkaar helpen staat in het huis centraal.

De toekomstige bewoners zijn mensen met autisme die nu nog bij hun ouders wonen en die geen opleiding, passend werk of sociaal netwerk hebben. Ze ontvingen vaak al eerder hulp, voelen zich vaak eenzaam en zijn op zoek naar de richting in hun leven.

De verwachting is dat de meesten voor langere tijd in het Habitat Delfos Huis blijven wonen, vermoedelijk jarenlang. Hun verblijfsduur is wel sterk afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat er ook bewoners zijn die sneller op eigen benen kunnen staan.

Ouders helpen bij toerbeurt

Het Habitat Delfos Huis is een initiatief van wetenschapper en biopsycholoog Martine Delfos, in samenwerking met Habitat Lekker Leven. Zij leggen de verantwoordelijkheid voor de woonsituatie in eerste instantie bij de bewoners zelf en hun ouders. De bewoners kiezen ervoor samen te leven, elkaar te ondersteunen en hulp te geven en te ontvangen. Ouders of andere familieleden begeleiden de bewoners bij toerbeurt vanuit hun eigen appartement in het Habitat Delfos Huis.

Voor toetsing van hun aanpak en nieuwe ideeën kunnen bewoners en familieleden terugvallen op twee zorgprofessionals. Die zijn op de achtergrond beschikbaar.

Delfos zegt dat deze opzet na decennialang onderzoek heeft bewezen goed te werken. Het doel van de initiatiefnemers is de bewoners met autisme uit hun isolement te laten komen. Zij moeten zich gelukkiger gaan voelen.