Groot verlicht lampionnenhart bij Rijnstate moet leed bij jonge patiënten helpen

'Hart voor jou' heet de actie, die ook als doel heeft geld in te zamelen voor een speelterras bij het Kindercentrum van Rijnstate, waar jonge patiënten 'weer even kind kunnen zijn, hun ziekzijn kunnen vergeten, kunnen spelen en ontspannen in de buitenlucht'. Dat terras kost 120.000 euro. Via inzamelacties is inmiddels ruim 20.000 euro bijeengebracht.