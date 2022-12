Binnenstad negen dagen lang in kerstsfeer: grootste Kerstmarkt van het Oosten

Het winkelhart van Arnhem staat vanaf zaterdag onder de noemer Winter Arnhem negen dagen lang in het teken van de naderende kerstdagen. Het zwaartepunt ligt in die periode in de weekenden, met optredens van koren, de ‘Grootste Kerstmarkt van het Oosten’, de Coca-Cola Christmas Truck en een stoomtrein tussen Arnhem en Ede.

Op vier plekken in de binnenstad worden kleine feestpleintjes ingericht. Op de Jonas Daniël Meijerplaats aan de voet van de Eusebius, op het Audrey Hepburnplein, het Brouwersplein en het Bartokplein. Daar zijn komend en volgend weekend optredens van diverse koren. Er hebben zich er meer dan tien aangemeld, zegt organisator Raymond Driessen. Hij is vooral blij met het grootste Dickens Koor van Nederland dat - 32 zangers sterk - op de Jonas Daniël Meijerplaats zal optreden op 17 en 18 december. In vol ornaat. "En de zangers zullen ook door de stad trekken terwijl ze a capella liedjes zingen", kondigt Driessen aan. De kerstman komt vanzelfsprekend en er zijn elfen en steltlopers. Klapper is de Christmas Express van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM), die gewoonlijk pendelt op de spoorlijn Dieren-Apeldoorn. Zaterdag 17 en zondag 18 december rijdt de trein tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. Kaarten zijn al te koop. Voor 17,50 euro rijd je heen en weer, kinderen mogen voor 9,50 mee, de allerjongsten reizen gratis. Driessen turfde zo'n 200 kramen voor de kerstmarkt tussen 12.00 en 18.00 uur op 18 december, waar eten en drinken verkrijgbaar zullen zijn, maar ook handgemaakte sieraden. Ontwerpers van Modekwartier Arnhem laten zich zien langs bijvoorbeeld de Jansbeek en er zijn oude ambachten. Diverse winkeliers in het stadshart verkopen hun waren vanaf kramen voor hun zaak. "Alleen dat zijn er al zo'n vijftig." Er was de organisatie veel aan gelegen de Coca-Cola Christmas Truck, bekend van de tv-commercials, naar Arnhem te halen. "Die willen ze overal wel", weet adviseur en ondernemer René Kraaijenbrink. "Maar het is gelukt." De vrachtwagen van de frisdrankgigant parkeert zondag de 18e naast het Arnhemse stadhuis. Meer informatie is te vinden op winterarnhem.nl. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

