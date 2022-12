NEC-supporters boycotten Gelderse derby in Arnhem

De grootste supportersclubs van NEC gaan het uitduel met Vitesse komende maand boycotten. De clubs spreken in een gezamenlijk statement hun onvrede uit over het - in hun ogen - te lage aantal uitsupporters (400) dat de gemeente Arnhem bij de Gelderse derby wil toelaten.

De voetbalderby in GelreDome werd afgelopen februari ook al zonder uitpubliek afgewerkt als gevolg van zware rellen eerder dat seizoen in Nijmegen. Bij de eerstvolgende eredivisieclash op 15 januari is wel weer een beperkte groep NEC-aanhangers welkom, zo werd gisteren bekend. Er komen 400 tickets beschikbaar voor het uitvak waarin plaats is voor 1200 mensen. Te weinig, oordelen de grootste NEC-supportersclubs samen nu.

'Nadat wij vorig jaar al collectief gestraft zijn door een uitsupportersverbod, lijkt het erop dat men in Arnhem er weer op uit is om collectief te straffen. Het grote geheel moet lijden onder fouten van individuen, fouten waarvoor zij al bestraft zijn. Onacceptabel', zo schrijven SV NEC, Legio Noviomagum, HKN - East Side, Nijmegen Fanatics en Bleumbus in een gezamenlijke verklaring.

'Ze kijken in Arnhem niet naar de mogelijkheden en niet naar alle overvolle NEC-uitvakken elders in Nederland, waarbij geen noemenswaardige incidenten zijn voorgevallen', vervolgen de betrokken clubs. 'Dit is een boycot tegen het collectief straffen van voetbalsupporters.'

De NEC-aanhang had voor de uitwedstrijd in Arnhem ingezet op minimaal 600 kaarten, dat is het gemiddelde aantal supporters dat de Nijmegenaren dit seizoen meenemen naar uitwedstrijden. 'Eigenlijk vinden we 600 nog te weinig, maar het is acceptabel in de tijd waarin we leven', stellen de supporters.

Dat de gemeente Arnhem uiteindelijk 'slechts' 400 uitsupporters wil toelaten bij de komende Gelderse derby, vindt de NEC-aanhang moeilijk te verkroppen en blijkt reden om nu helemaal niet naar GelreDome af te reizen.

'Voor ons is de combinatie van het lage beschikbare aantal kaarten, het extra grote vergrootglas waar we onder liggen en het gevoel collectief gestraft te worden voor de daden van anderen die reeds een stadionverbod hebben, reden genoeg om deze wedstrijd met de vaste bussen te boycotten', klinkt het in het statement.

Die boycot hoeft overigens niet te betekenen dat er komende maand helemaal geen NEC-aanhangers in GelreDome aanwezig zijn. De supportersclubs zeggen in hun verklaring dat het de Nijmeegse voetbalclub vrij staat 'bussen te laten rijden' voor supporters die wel willen gaan. 'Wij willen anderen niet onze keuze opleggen. Hoewel we hopen dat meer supporters en ook NEC zelf solidair zijn en deze boycot steunen.'