Grootste probleem rond 07.45 uur is een aanrijding nabij knooppunt Grijsoord bij Wolfheze. Daar ging het mis waardoor een file ontstond van meer dan 13 kilometer.



Die is rond die tijd goed voor meer dan een uur extra reistijd voor verkeer richting het westen via de A12 en zuiden via de A50, meldt Rijkswaterstaat.



De file begint al bij de aansluiting van de A18.