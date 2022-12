Man klimt in trolleymast, busverkeer ernstig ontregeld, hulpdiensten massaal op Stationsplein

De politie is maandagmiddag kort voor 16.00 uur massaal aanwezig op het Stationsplein in Arnhem. Daar is een man in een mast geklommen waar de elektriciteitskabels van de trolleybussen aan hangen. De man balanceert op de kabels die hoog boven het plein hangen.

Het plein is grotendeels afgezet, ook een arrestatieteam is uitgerukt. De hoofdingang van station Arnhem Centraal is dicht. De spanning is van de leiding gehaald, zo werd kort voor 16.30 uur bekend. De bussen reden aanvankelijk zonder gebruik te maken van de kabels door. Maar het busverkeer rond het station is inmiddels volledig stilgelegd. Omdat Arnhem een knooppunt is hebben veel bussen in de regio ook last van de stremming bij het station. Twee mannen proberen in gesprek te komen met de man. Daarnaast staan brandweerwagens en ambulances klaar. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen