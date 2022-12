Net op tijd voor pakjesavond: volop gesjouw met goedgevulde winkeltassen in centrum

De laatste loodjes voor de lootjes, dat is waar het winkelend publiek zich zondagmiddag mee bezighield in de Arnhemse binnenstad. De een na de andere tas vol cadeaus werd mee naar huis gesleept voor Pakjesavond.

Men had duidelijk één doel voor ogen: nog snel de juiste cadeaus scoren voor Sinterklaas. Officieel is het maandag, 5 december, Pakjesavond. In de Ketelstraat domineerde één tas het beeld: de rode drager van Primark, waar het een komen en gaan was van mensen. Uit de tassen komen veel warme kleedjes tevoorschijn.

Ook de HEMA, op haar nieuwe plek in de Brouwerstraat, werd platgelopen.

Papier

Opvallend: snoepgoed, pakpapier en hebbedingetjes werden grotendeels meegenomen in papieren tassen. Plastic lijkt niet meer te bestaan. Net als sinterklaasversieringen in de etalages trouwens. Achter het raam is de goedheilig man verdreven door de kerstman.

Het zijn niet alleen grote ketens die profiteerden van alle hulpsinten. Zo was het ook druk bij speelgoedwinkel Planet Happy, die met een bord in de Rijnstraat het publiek naar de zaak in de Vossenstraat lokte. In trek zijn daar duurzame en educatieve cadeaus, zoals puzzels en spellen waarbij je goed moet nadenken, vertelt manager Jacqueline Wijers.

"Dat het vervolgens mooi wordt ingepakt, is ook iets waar veel waarde aan wordt gehecht", zegt ze. Het is al met al 'de totale beleving' die al die mensen trekt. "Online krijg je dat niet. Dat is onze plus, dat gelukzalige gevoel dat we geven. Belangrijk, zeker in deze tijd."

Kerst

Dat beaamt ook Yvonne Bonnier van tassenwinkel House of Bagz, die overigens stelt dat 'de echte drukte vooral vrijdag en zaterdag was'. "Volgens mij waren veel mensen zondag thuis samen aan het eten en al sinterklaas aan het vieren. De kou hielp ook niet mee."

Bonnier moet het vooral hebben van de kerstperiode, als mensen meer geld spenderen aan luxere cadeaus. "Dat mensen momenteel minder zouden uitgeven, merk ik helemáál niet. Ik heb een goed jaar achter de rug."