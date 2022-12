Burgemeester Marcouch rouwt om dodelijk slachtoffer van flatbrand: ‘Vreselijk voor de nabestaanden’

In de buurt is geschokt gereageerd op de brand, ook burgemeester Ahmed Marcouch leeft mee. Hij schrijft zaterdagochtend dat Arnhem in rouw is. "Wij rouwen in Arnhem om de vrouw die helaas haar leven heeft verloren na de brand. Vreselijk voor de nabestaanden. Ook voor de helden van de brandweer, ambulances, het ziekenhuis en andere mensen die haar redden uit de flat vind ik dit erg."



De burgervader voegt daar aan toe mee te leven 'met haar dierbaren en buren'. "Veel sterkte ook voor de andere brandslachtoffers, Arnhem denkt aan u."